Четверо мужчин едва не утонули в Петрозаводске

Инцидент произошел 14 июня на Онежском озере, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В 14.45 в Единую диспетчерскую службу Карелии поступил сигнал о чрезвычайной ситуации на Онежском озере. Четверо жителей Петрозаводска вышли в открытый водоем, не проверив снаряжение и свое маломерное судно. Оказалось, что в катере появилась трещина, и вода стала его наполнять. Путешествие могло кончиться плачевно, если бы мужчины не позвонили в поисково-спасательную службу.

Пятеро спасателей сразу же выдвинулись на помощь на рабочем судне БЛ-820. Они эвакуировали четверых человек и взяли на буксир катер пострадавших. Через 40 минут после поступления сигнала все участники спасательной операции находились на берегу.

Ранее спасатели Петрозаводска сняли с козырька испуганного кота.