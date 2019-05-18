Четверть россиян ожидают прибавку к зарплате в 1,5 раза при смене работы, сообщает Роструд

Главным критерием при выборе будущего места работы респонденты отметили уровень заработной платы.

"При переходе на новое место работы 33% россиян ожидают увеличения дохода примерно на треть, 26% респондентов отметили, что рассчитывают на рост заработной платы не менее чем в 1,5 раза, а 24% сообщили, что их устроит прибавка к зарплате до 50%. Сменить место работы готовы 73% респондентов. В качестве причины перехода на другую работу 51% опрошенных отметили увеличение заработной платы, 18% — дальнейшее профессиональное развитие", - сообщает "Коммерсантъ".

Главным критерием при выборе будущего места работы 50% респондентов отметили уровень заработной платы. Лояльность руководства важна для 17% респондентов.

Опрос проводился в апреле текущего года на портале Роструда "Работа в России". В опросе приняли участие более 25 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне переходят на неформальную занятость — Росстат подсчитал, что доля работников в этом секторе за последний год выросла. Сейчас каждый пятый трудится вне юридически зарегистрированных предприятий. В частности, речь идет об индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает по найму — репетиторах, сиделках, нянях, фермерах и так далее.