Реклама на сайте
Прислать новость
Неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:29
Ожидавшая двойню женщина родила аномально гигантского ребенка
Сегодня 19:10
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 7
Сегодня 16:23
Молодого посетителя ресторана в Петрозаводске госпитализировали из заведения после драки 3
Сегодня 09:43
Вандалы разгромили могилу героя войны в Карелии (ФОТО) 6
Сегодня 06:40
Мэрия Петрозаводска сообщила, как будут работать садики на майских праздниках 2
Сегодня 10:44

Четверть сливочных сосисок в России оказались небезопасны

Новости. Общество
22:00, 29 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Загрузка...

Каждая четвертая марка сливочных сосисок в России производится с нарушениями по безопасности, более высокая цена не всегда свидетельствует о лучшем качестве.

Об этом говорится в исследовании Роскачества, передает Лента.ру.

Эксперты проверили 20 популярных марок по 145 параметрам. Им удалось обнаружить даже один прямой фальсификат. В сосисках «Великолукского мясокомбината» ДНК крупного рогатого скота (говядина по ГОСТу обязана входить в сливочные сосиски) не обнаружено вовсе, продукт содержит только свинину.

В других марках говядина присутствует. Но, например, в продукции «Губкинского мясокомбината» или «Мясницкого ряда» ее столько же, сколько в товаре от «Мясного дома Бородина», хотя стоимость различается в два-три раза.

В сосисках «Атрус» из Ярославской области найдены клостридии — спорообразующие микроорганизмы, возбудители ботулизма, способные вырабатывать токсины, устойчивые при тепловой обработке.

В сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский» и «Черкизово» также есть превышение по количеству микроорганизмов, что может объясняться несколькими причинами. Проблемы могли возникнуть из-за условий хранения и по причине плохого санитарного состояния производства.

Марки «Мясницкий ряд», «Клинский», «Черкизово», «Иней», «Стародворье» и «Омский бекон» содержат крахмал, что не допускается ГОСТом, однако соответствует собственным техническим условиям производителя.

В результате единственной маркой, которая соответствует всем требованиям законодательства и опережающего стандарта Роскачества, оказались сливочные сосиски «Дымов».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 14:32
Обществоведение
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 5
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
Сегодня 14:30
Как превратить озеро в болото 2
Сегодня 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 8
28.04.2021 11:50
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 5
27.04.2021 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
Сегодня 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»