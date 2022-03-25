Четвертая машина с гуманитарной помощью отправилась из Петрозаводска к жителям Донбасса

Жителям Донбасса отправили из Петрозаводска четвертую машину с гуманитарным грузом

Очередная партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправлена из Петрозаводска в Ростовскую область. Акция прошла при поддержке Российского Красного Креста. Об этом информирует пресс-служба ОНФ

Это четвертая машина с грузом гумантирной помощи. Первая машина с гуманитарным грузом выехала в Ростовскую область из карельской столицы 4 марта. В общей сложности с конца февраля собрано и отправлено более 48 тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время в Карелию приехали 50 жителей Донбасса и Украины, 14 семьям уже выданы продукты и предметы первой необходимости. Им также оперативно оказывается консультативная помощь, связанная с вопросами регистрации, устройства на работу и медицинской помощи, заявили в ОНФ.

Также благотворительный фонд «Живой город» открыл счет для сбора средств семьям участников специальной операции. Сообщается, что на нем уже более десяти миллионов рублей.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в двух пунктах Петрозаводска: на базе регионального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 09:00 до 18:00 в будние дни, телефон: 8 (8142) 59-57-84) и в региональном отделении партии «Единая Россия» (улица Энгельса, 4 с 09:00 до 17:30 в будние дни, телефон: 8 (8142) 76-74-54).