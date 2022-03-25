Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Как вы оцениваете работу мэра и администрации Петрозаводска? (ОПРОС)
Сегодня 06:40
В Петрозаводске придумали способ борьбы с вандалами, которые рисуют на стенах
29.03.2022 16:57
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09

Четвертая машина с гуманитарной помощью отправилась из Петрозаводска к жителям Донбасса

Новости. Общество
09:47, 30 Марта 2022
фото: Пресс-служба ОНФ

Новости партнеров

Жителям Донбасса отправили из Петрозаводска четвертую машину с гуманитарным грузом

Очередная партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправлена из Петрозаводска в Ростовскую область. Акция прошла при поддержке Российского Красного Креста. Об этом информирует пресс-служба ОНФ

Это четвертая машина с грузом гумантирной помощи. Первая машина с гуманитарным грузом выехала в Ростовскую область из карельской столицы 4 марта. В общей сложности с конца февраля собрано и отправлено более 48 тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время в Карелию приехали 50 жителей Донбасса и Украины, 14 семьям уже выданы продукты и предметы первой необходимости. Им также оперативно оказывается консультативная помощь, связанная с вопросами регистрации, устройства на работу и медицинской помощи, заявили в ОНФ.

Также благотворительный фонд «Живой город» открыл счет для сбора средств семьям участников специальной операции. Сообщается, что на нем уже более десяти миллионов рублей. 

Сбор гуманитарной помощи продолжается в двух пунктах Петрозаводска: на базе регионального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 09:00 до 18:00 в будние дни, телефон: 8 (8142) 59-57-84) и в региональном отделении партии «Единая Россия» (улица Энгельса, 4 с 09:00 до 17:30 в будние дни, телефон: 8 (8142) 76-74-54).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

29.03.2022 15:09
Без политики
Актерам раздали маски
В Музыкальном театре Карелии вручили республиканскую театральную премию.
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.