Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском

Групповое ДТП с участием легковых автомобилей произошло у газораздаточной станции.

Об этом сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По информации издания, авария произошла в 15.00 во вторник на 6 км Шуйского шоссе. Столкнулись Ford Mondeo, Dodge Neon, ВАЗ-2110 и Lada X-Ray. Автомобили разбросало по проезжей части.

Информация о пострадавших уточняется.