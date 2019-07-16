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Новости. Происшествия
17:44, 16 Июля 2019
фото: dtpptz.ru

Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском

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Групповое ДТП с участием легковых автомобилей произошло у газораздаточной станции.

Об этом сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По информации издания, авария произошла в 15.00 во вторник на 6 км Шуйского шоссе.  Столкнулись Ford Mondeo, Dodge Neon, ВАЗ-2110 и Lada X-Ray. Автомобили разбросало по проезжей части.

Информация о пострадавших уточняется.

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