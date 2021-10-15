Четыре человека в Карелии умерли от коронавируса за последние сутки

Общее число жертв пандемии в республике достигло 926 человек

По данным на 14 октября, за сутки было выявлено 269 случаев COVID-19 (266 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 267, средней тяжести — 51, тяжелых — 3. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находится 828 пациентов. Один крайне тяжелый пациент находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 926 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 234 пациента.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 69693 человека, справились с заболеванием 66061 пациент.