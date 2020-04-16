Четыре города в Карелии закрыты на въезд из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим изоляции в четырех городах республики.

Глава республики подписал указ о дополнительных ограничениях в четырех городах Карелии.

"Это Кондопога, Костомукша, Питкяранта и Сегежа. Здесь расположены крупные предприятия региона, на которых трудятся многочисленные коллективы работников. Поэтому принято решение об особом режиме въезда на эти территории, чтобы снизить до минимума риск вспышки заражения коронавирусной инфекцией", - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

В Костомукшу въезд будет ограничен уже с 19 апреля, в Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля.

До отмены режима повышенной готовности эти города будут закрыты для всех, кроме тех граждан, кто там проживает, работает или имеет пропуск, выданный органами местного самоуправления.

На въезде будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, где необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, место регистрации в указанных населенных пунктах, или содержащих информацию об исполнении договорных обязательств (договоры, счета-фактуры, накладные, путевые листы).

Спецтранспорт – автомобили скорой помощи, полиции, пожарные машины – будут пропускать без остановок.

На КПП всем будут измерять температуру (бесконтактно). При повышенной температуре и наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней, сообщил глава республики.

Ранее Артур Парфенчиков внес уточнения в правила работы такси в связи с угрозой распространения коронавируса.