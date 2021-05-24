Четыре карельских малых города будут участвовать в российском конкурсе

В России выбирают лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Сегодня в Петрозаводске Межведомственная комиссия рассмотрела заявки, поступившие на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходитв рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Всего было подано четыре заявки из Суоярви, Медвежьегорска, Кеми и Сегежи. Все они были одобрены комиссией. Теперь проекты из Суоярви («Набережная «Suviranta»), Медвежьегорска (парка «Медвежье Заонежье») и Кеми (Благоустройство городской площади) продолжат борьбу на российском уровне в категории «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек (включительно)». А заявка из Сегежи (семейный парк «Сегежа) будет участвовать в федеральном этапе конкурса среди «малых городовс численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек (включительно)».

Конкурс проводится с 2018 года, и участвовать в нем могут города, в которых живет до 100 тысяч человек, а также федеральные и региональные исторические поселения.

«Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», - отметил председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

На российском этапе комиссия будет отбирать 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего проекта. Премиальный фонд конкурса увеличен с 5 до 10 млрд рублей.

С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.

Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей Конкурса.

В прошлом году в число победителей IV Всероссийского конкурса вошел проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте.

Напоминаем, что, в Карелии, как и по всей стране, до 30 мая продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройствапо федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая. Проголосовать можно на платформе 10.gorodsreda.ru.