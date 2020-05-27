Четыре лесных пожара произошло в Карелии за минувшие сутки

Пожары в Сегежском и Кондопожском районе локализованы, их тушение продолжается, сообщили в Минприроды Карелии.

За последние сутки в лесах Карелии произошло четыре лесных пожара: в Сегежском, Муезерском, Кондопожском и Калевальском районах. Их общая площадь составляет более 30 га. Во всех районах Карелии, кроме Пудожского, установлен III класс пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.

По предварительной оценке, большая часть пожаров произошла по вине местного населения и из-за перехода огня с полос отвода железных дорог.

Самолет Cessna проводит патрулирование лесного фонда с воздуха.



В Суоярвском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском, Пряжинском, Прионежском, Пудожском, Муезерском районах и в Петрозаводском городском округе действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено.

Об обнаружении лесного пожара необходимо сообщить по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Напомним, лесной пожар на границе Карелии и Ленобласти попал на карту спутникового мониторинга.