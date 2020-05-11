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Лесной пожар на границе Карелии и Ленобласти попал на карту спутникового мониторинга

Новости. Происшествия
13:08, 12 Мая 2020
фото: fires.ru
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Огонь охватил лесную территорию вдоль железной дороги в Лахденпохском районе.

Лесной пожар в окрестностях карельского поселка Куликово неподалеку от административной границы республики с Ленинградской областью попал на карту спутникового мониторинга fires.ru. Согласно данным этой карты, 11 мая вдоль железной дороги в Лахденпохском районе Карелии были обнаружены девять термоточек, а общая площадь возгорания составила свыше восьми квадратных километров.


Фото с сайта fires.ru

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин сообщил о том, что в минувшие выходные в Лахденпохском районе выявлено три лесных пожара общей площадью 41,6 гектара. Тушение одного из них продолжается до сих пор.

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