Четыре подростка получили травмы в ДТП на трассе в Карелии

Пассажиры пострадали после наезда автомобиля на пешеходное ограждение на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 12 март в 00:30 на 394 км трассы «Кола» 52-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail при прохождении правого поворота допустил наезд на пешеходное ограждение.

В результате ДТП травмы получили четыре подротска: 16-летний пассажир госитализирован, 15 -летнему подростку и двоим 18-летним молодым людям назначено амбулаторное лечение.

По факту происшествия проводится проверка.