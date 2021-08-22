Четыре ребенка погибли в ДТП на территории Карелии с начала года

Всего в 2021 года на дорогах республики получили травмы 59 детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В последнее время в Карелии наблюдается высокий уровень ДТП с участием детей. С начала года в дорожных авариях были травмированы 59 юных участников движения. Из них 35 детей являлись пассажирами транспорта, трое погибли; 16 детей были в числе пешеходов, 1 погиб; 10 детей получили травмы, управляя велосипедами.

С 31 августа сотрудники ГИБДД будут патрулировать перекрестки и пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Патрулирование будет осуществляться утром, а также в дневной «час-пик».

С первых дней учебы автоинспекторы будут проводить со школьниками профилактические мероприятия, причем не только в очной форме, но и через Интернет.

Под особым контролем Госавтоинспекции находится и безопасность детских перевозок. Автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей водителями легковых автомобилей, а к 1 сентября будет проверена готовность к работе всех школьных автобусов в республике.