Четыре школы Петрозаводска ожидает капитальный ремонт

Четыре муниципальные школы в столице Карелии будут отремонтированы за счет федеральных средств в ближайшие 2 года.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в ближайшие два года в карельской столице обновят четыре школы в рамках региональной программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций. На эти цели городу выделят субсидию из федерального бюджета. Средства пойдут на ремонт фасадов, инженерных сетей и кровли, обновление учебного оборудования в школах №№ 9, 14, 20 и 25 Петрозаводска.

Проектно-сметная документация для проведения данных работ уже разработана и прошла государственную экспертизу.

В школах созданы рабочие группы, в которые входят родители учащихся. Они примут активное участие в обсуждении дизайнерских решений и проектов, связанных с предстоящим ремонтом.

Ранее Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика получит финансовую поддержку из федерального центра, предназначенную для проведения капитального ремонта школ — около полутора миллиардов рублей в 2022 году.