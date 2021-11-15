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Карелия получит почти 1,5 млрд рублей на капремонт школ

Новости. Экономика
06:40, 28 Декабря 2021
фото: © Алексей Бородин / ТАСС

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика получит финансовую поддержку из федерального центра, предназначенную для проведения капитального ремонта школ.

Основная часть субсидии из федерального бюджета в размере 1 млрд 41 млн рублей поступит в 2022 году. Еще 443 с половиной миллиона рублей — в 2023-м. Об этом рассказал в соцсети Артур Парфенчиков.

«На эти средства отремонтируем фасады, кровли, внутренние коммуникации в 18 школах, которые в этом году подготовили проектную документацию», — сообщил Парфенчиков и опубликовал список учебных заведений, где предполагается провести ремонт.

«Ремонтом наших образовательных учреждений мы занимаемся системно на протяжении последних лет. По специально разработанной республиканской программе энергосбережения и повышения энергоэффективности утепляем фасады, меняем окна, устанавливаем современные теплоузлы. В итоге в рыпушкальской, чупинской, рабочеостровской и других школах стало гораздо теплее и комфортнее», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики заявил, что с помощью федеральной поддержки планируется в течение пяти лет дополнительно отремонтировать 70 школьных зданий.

Ранее сообщалось, что капсулу времени заложили в стену школы в Петрозаводске.

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