Карелия получит почти 1,5 млрд рублей на капремонт школ

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика получит финансовую поддержку из федерального центра, предназначенную для проведения капитального ремонта школ.

Основная часть субсидии из федерального бюджета в размере 1 млрд 41 млн рублей поступит в 2022 году. Еще 443 с половиной миллиона рублей — в 2023-м. Об этом рассказал в соцсети Артур Парфенчиков.

«На эти средства отремонтируем фасады, кровли, внутренние коммуникации в 18 школах, которые в этом году подготовили проектную документацию», — сообщил Парфенчиков и опубликовал список учебных заведений, где предполагается провести ремонт.

«Ремонтом наших образовательных учреждений мы занимаемся системно на протяжении последних лет. По специально разработанной республиканской программе энергосбережения и повышения энергоэффективности утепляем фасады, меняем окна, устанавливаем современные теплоузлы. В итоге в рыпушкальской, чупинской, рабочеостровской и других школах стало гораздо теплее и комфортнее», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики заявил, что с помощью федеральной поддержки планируется в течение пяти лет дополнительно отремонтировать 70 школьных зданий.

Ранее сообщалось, что капсулу времени заложили в стену школы в Петрозаводске.