Четыре смерти от коронавируса было зарегистрировано в Карелии за последние сутки

Общее количество жертв COVID-19 в Карелии достигло 805 человек, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки от коронавируса скончались четыре жителя Карелии. Общее число смертей от COVID-19, таким образом, достигло 805 человек.

По данным на 9 сентября коронавирус был выявлен у 136 жителей Карелии, среди них не было ни одного привитого. Заболели 132 человек, в состоянии средней тяжести находится 36 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 596 человек, из них 8 крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62359 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 135 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59113 человек.