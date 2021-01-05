Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчев финишировал вторым в лыжной гонке в Петрозаводске

Заслуженный мастер спорта по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и наш земляк Владимир Драчев принял участие в петрозаводской "Рождественской гонке".

Как сообщили в Минспорта Карелии, в своей возрастной группе на дистанции 16 км Владимир Драчев финишировал вторым.





"Рождественская гонка" – I Этап Кубка по лыжным гонкам Tour de Karjala-2021 прошла 5 января на базе республиканского спорткомплекса "Курган". В лыжном масс-старте на дистанциях 4 км, 8 км и 16 км приняли участие более 120 спортсменов.





Абсолютными победителями стали петрозаводчане – Надежда Новикова и Сергей Зотов. В числе победителей: Анна Корякова, Фёдор Чепик, Валерия Иванова, Александр Тризно, Ирина Полонская, Алексей Кондратьев, Виктор Джуссоев, Николай Кабанен, Егор Чепик и Светлана Соболева.