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Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчев финишировал вторым в лыжной гонке в Петрозаводске

Новости. Спорт
12:44, 06 Января 2021
фото: Елена Есина / Минспорта Карелии
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Заслуженный мастер спорта по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и наш земляк Владимир Драчев принял участие в петрозаводской "Рождественской гонке".

Как сообщили в Минспорта Карелии, в своей возрастной группе на дистанции 16 км Владимир Драчев финишировал вторым.



 "Рождественская гонка" – I Этап Кубка по лыжным гонкам Tour de Karjala-2021 прошла 5 января на базе республиканского спорткомплекса "Курган". В лыжном масс-старте на дистанциях 4 км, 8 км и 16 км приняли участие более 120 спортсменов.



 Абсолютными победителями стали петрозаводчане – Надежда Новикова и Сергей Зотов. В числе победителей: Анна Корякова, Фёдор Чепик, Валерия Иванова, Александр Тризно, Ирина Полонская, Алексей Кондратьев, Виктор Джуссоев, Николай Кабанен, Егор Чепик и Светлана Соболева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-06 13:18:33
У нашего земляка , теперь времени много . Забыли указать , что он бывший Президент СБР .
однозначно
2021-01-06 13:14:55
Главарь борцунов с ватрушками ?
Гость
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