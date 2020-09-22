Четырехлапые нарушители госграницы из Финляндии пойманы в Карелии

Охотничьи собаки из Финляндии и Норвегии 13 раз за два месяца нарушили границу с Россией, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии.

В августе - сентябре 2020 года пограничники выявили 13 случаев пересечения государственной границы РФ охотничьими собаками из Финляндии и Норвегии. Всего с начала года выявлено 15 подобных нарушений режима государственной границы.

Как отметили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии, данные нарушения в сезон охоты фиксируются систематически. Во время травли зверя собаки перебегают на территорию России, что является нарушением режима госграницы домашними животными. Также регулярно регистрируются случаи перехода границы из Финляндии и Норвегии домашними оленями, реже - лошадьми.

По существующим договорам между Финляндией, Норвегией и Россией, в случаях выявления фактов нарушения режима госграницы домашними животными сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии занимаются поиском и отловом четвероногих нарушителей. Затем их передают пограничникам сопредельных государств.

Российские охотничьи собаки оказались дисциплинированнее. Случаев пересечения границы домашними животными из нашей страны в Финляндию и Норвегию в 2020 году не зафиксировано.

Ранее нарушитель границы бросил в Финляндии велосипед перед тем, как уйти в Россию.