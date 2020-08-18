Нарушитель границы бросил в Финляндии велосипед перед тем, как уйти в Россию

Инцидент произошел на севере Карелии.

Финские пограничники устанавливают обстоятельства очередного незаконного перехода российско-финляндской границы на ее карельском участке. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 17 августа к северу от многостороннего автомобильного пункта пропуска Куусамо-Суоперя.

Неизвестный мужчина пересек границу с финской стороны. При этом в пограничную зону нарушитель добрался на велосипеде и бросил его перед тем, как уйти на российскую территорию.