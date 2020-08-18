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Нарушитель границы бросил в Финляндии велосипед перед тем, как уйти в Россию

Новости. Происшествия
12:10, 19 Августа 2020
фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos
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Инцидент произошел на севере Карелии.

Финские пограничники устанавливают обстоятельства очередного незаконного перехода российско-финляндской границы на ее карельском участке. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 17 августа к северу от многостороннего автомобильного пункта пропуска Куусамо-Суоперя.

Неизвестный мужчина пересек границу с финской стороны. При этом в пограничную зону нарушитель добрался на велосипеде и бросил его перед тем, как уйти на российскую территорию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-08-19 13:34:08
Идиот , на чём в Карелии ездить собрался , автобусы года два уже не ходят .
кир
2020-08-19 13:22:29
Задание выполнил.
Штази
2020-08-19 13:19:51
Он их сделал! Закрытым указом получит чин нолковника и орден.
Саныч
2020-08-19 12:15:03
Что за идиот?
Andrey+
2020-08-19 13:13:07
...ну почему же - идиот? на свете много Пучдемонов...
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