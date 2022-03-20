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Четырехполосную дорогу обещают построить на Древлянке в Петрозаводске

Новости. Общество
16:57, 21 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что достигнуто соглашение о дополнительном федеральном финансировании строительства новой четырехполосной дороги в микрорайоне «Древлянка II».

Вопрос о строительстве новой магистрали протяженностью 1,28 км, которая станет продлением Лососинского шоссе от улицы Попова, обсуждался сегодня, 21 марта, на встрече руководителя республики Артура Парфенчикова с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Достигнуто соглашение по дополнительному федеральному финансированию строительства новой дороги, что позволит обеспечить транспортной доступностью строящийся микрорайон на двести тысяч квадратных метров жилья», — отметил Артур Парфенчиков.

Контракт на строительство дороги планируется заключить до 1 апреля.

На встрече в Москве обсудили также вопросы реализации программы расселения аварийного жилья. Карелия приняла повышенные обязательства по завершению до конца 2023 года расселения 155 тыс. кв. м. жилья, признанного аварийным до 2017 года, тем самым сократив на 2 года срок реализации действующей программы.

На сегодняшний день расселено 80 тыс. кв. м., в 2022–2023 годах будут завершено строительство 15 новых домов общей площадью 57 тыс. кв. м., ещё 18 тыс. кв. м. будут расселены путем выплаты компенсаций и приобретением жилья на вторичном рынке.  В действующей программе участвуют 17 районов Карелии, 3 из них завершили переселение граждан, еще 5 завершат до конца этого года.

Стороны уделили внимание и вопросам завершения строительства федеральных объектов на территории Карелии. Одним из них является второй Ледовый дворец в Кондопоге. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы на объект. В здании разместятся ледовая арена, площадка для керлинга, бассейн, спортивные залы и гостиница на 45 мест.

После строительства здание передадут в федеральную собственность. На базе созданного в 2019 году Училища олимпийского резерва там будут готовить специалистов по хоккею, фигурному катанию на коньках, конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек.

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