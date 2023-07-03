Чиновник поблагодарила президента за ремонт сельской дороги в Карелии

Дорогу из Крошнозеро в Гонганалицу должны отремонтировать к середине сентября.

Автодорогу, ведущую из села Крошнозеро в деревню Гонганалица в Пряжинском районе, ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Протяженность объекта – 9,5 километра. Для жителей эта дорога важна, рассказала глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева.



«Региональная дорога связывает два населенных пункта Гонганалица и Котчура с федеральной трассой А-121. По трассе можно добраться до Пряжи - ближайшего районного центра. Ремонта этой дороги мы давно ждали и очень рады, что удалось включить ее в национальный проект. Благодарю от имени жителей президента России за внимание и поддержку нашей республики. Как глава поселения, конечно, внимательно слежу, укладывается ли подрядчик в сроки. На данный момент работы идут хорошими темпами, более половины из запланированного объема уже завершили. Рассчитываем, что к середине сентября дорога будет отремонтирована», - отметила Пономарева.







На дороге Крошнозеро - Гонганалица подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие, ремонтирует и меняет водопропускные трубы, устраивает откосы и укрепляет обочины.



На финальном этапе должны установить сигнальные столбики и знаки, нанести разметку. Добавим, в этом году в Пряжинском районе по национальному проекту отремонтируют более 40 километров автодорог.