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Чиновник поблагодарила президента за ремонт сельской дороги в Карелии

Новости. Общество
16:11, 05 Июля 2023
фото: © паблик ВК «Дороги Карелии»

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Дорогу из Крошнозеро в Гонганалицу должны отремонтировать к середине сентября.

Автодорогу, ведущую из села Крошнозеро в деревню Гонганалица в Пряжинском районе, ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность объекта – 9,5 километра. Для жителей эта дорога важна, рассказала глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева.

«Региональная дорога связывает два населенных пункта Гонганалица и Котчура с федеральной трассой А-121. По трассе можно добраться до Пряжи - ближайшего районного центра. Ремонта этой дороги мы давно ждали и очень рады, что удалось включить ее в национальный проект. Благодарю от имени жителей президента России за внимание и поддержку нашей республики. Как глава поселения, конечно, внимательно слежу, укладывается ли подрядчик в сроки. На данный момент работы идут хорошими темпами, более половины из запланированного объема уже завершили. Рассчитываем, что к середине сентября дорога будет отремонтирована», - отметила Пономарева.



На дороге Крошнозеро - Гонганалица подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие, ремонтирует и меняет водопропускные трубы, устраивает откосы и укрепляет обочины.

На финальном этапе должны установить сигнальные столбики и знаки, нанести разметку. Добавим, в этом году в Пряжинском районе по национальному проекту отремонтируют более 40 километров автодорог.

 

 

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