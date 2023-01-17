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Чиновника в Беломорском районе Карелии оштрафовали за отсутствие пожарных водоемов

Новости. Общество
12:11, 06 Февраля 2023
фото: © Василий Богданов

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Главу администрации Сосновецкого сельского поселения оштрафовали за нарушения пожарной безопасности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Беломорскому району поступило решение суда, согласно которому администрация Сосновецкого сельского поселения обязана обеспечить жилые дома источниками наружного противопожарного водоснабжения. Также чиновникам вменили обязанность создать защитные минерализованные полосы и убрать высохшую растительность.

Речь идет об участках жилой застройки в районе улицы Молодежная в поселке Новое Машезеро; улицы Железнодорожная, улицы Лоцмейстерство, улицы Антикайнена в поселке Сосновец; улиц Новая, Лесная в поселке Пушной; в селах Лехта, Шуерецкое; деревнях Тунгуда, Шуезеро, Машезеро.

Отметим, к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети, пожарные водоемы и резервуары.

Кроме того, в решении суда есть требование в адрес главы администрации Сосновецкого сельского поселения, который был должен провести мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

Чиновница не исполнила эти требования, поэтому ее неоднократно привлекали к административной ответственности, рассказали в УФССП Карелии.

«Правильные выводы главой не были сделаны, поэтому в отделении судебных приставов по Беломорскому району возбуждено уголовное дело по ст. 315 (злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в силу решения суда) в отношении должника», - говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Беломорский районный суд назначил должнице уголовный штраф в размере 60 тысяч рублей с рассрочкой оплаты в три месяца. Решение суда вступило в законную силу. Исполнение контролируют в региональном УФССП.

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