Чиновникам не будут повышать зарплаты в следующем году

Зарплаты госслужащих в следующем году индексироваться не будут.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%? Оптимизация на 10% всех незащищенных так называеммых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году за исключением военнослужащих", - сказал Силуанов.

Официальная статистика о зарплатах госслужащих в Карелии последний раз публиковалась лишь за 2018 год.

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