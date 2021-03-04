Большинство участников публичного обсуждения высказалось против поправок Минприроды России, направленных на запрет лесоводства на сельхозземлях.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов завершилось публичное обсуждение подготовленных Минприроды России поправок в постановление федерального правительства, касающегося лесоводства на сельхозземлях. Как отметил известный лесной эксперт Алексей Ярошенко, более шести тысяч участников обсуждения высказались против этих поправок, а поддержали их всего несколько человек.

По словам Ярошенко, основная идея поправок – полностью запретить лесоводство на землях сельскохозяйственного назначения, разрешить только рубку уже выросших лесов в течение десяти лет, с обязательным последующим уничтожением оставшихся лесов и возвращением земли в сельскохозяйственный оборот.

"Какой будет реакция разработчиков – Минприроды – пока непонятно, но, скорее всего, это еще далеко не конец истории, и чиновники будут пытаться вновь запретить людям выращивать лес на своей земле, и вновь открыть колоссальные возможности для мздоимства", – считает Алексей Ярошенко.

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