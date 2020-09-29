Карельский лесовод прокомментировал постановление федерального правительства об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

В Карелии и в стране в целом появляется новый рынок – выращивания леса на сельхозземлях. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал известный карельский эколог и лесовод Александр Марковский, комментируя постановление правительства РФ об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Этот документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в конце сентября, фактически легализовал как рубки, так и выращивание леса на сельхозугодьях.

"Я думаю, интерес к выращиванию леса на сельхозземлях будет зависеть от его объемов, – сказал Александр Марковский. – Так, площади в несколько гектаров могут привлечь только частные лица, сотни гектаров – небольшие фирмы, а если разговор зайдет о тысячах гектаров, то это уже заинтересует крупные компании. Но и в этой отрасли нужны вложения, чтобы получить доход".

Читайте полностью в статье "В Карелии могут появиться частные лесовладельцы".