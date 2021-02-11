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Чиновники превращают в абсурд выращивание леса на заброшенных сельхозугодьях

Новости. Экономика
11:34, 12 Февраля 2021
фото: ©Лесной портал Карелии
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Минприроды РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления, которое легализовало культивирование лесных насаждений на сельхозземлях.

В последние десятилетия в нашей стране появилось около 50-80 миллионов гектаров заброшенных сельхозугодий. Они постепенно зарастали лесом, и государство не планировало возвращать их в хозяйственный оборот. В сентябре прошлого года правительство России пошло на, пожалуй, самый разумный в такой ситуации шаг, разрешив выращивать на заброшенных сельхозземлях лес. Это правительственное постановление не было отяжелено бюрократическими условностями и позволяло снять вопрос о приватизации государственного лесного фонда, вовлечь заросшие сельхозугодья в лесное хозяйство, сформировать новый рынок древесной продукции и появиться частным лесовладельцам, готовым для такого сложного и творческого дела, как выращивание леса.

Однако не прошло и полгода, как министерство природных ресурсов и экологии РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления. Министерские чиновники словно опомнились и решили установить на пути к выращиванию леса на сельхозземлях бюрократические препоны.

Читайте подробнее в статье "Во поле березка стояла".  

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Комментарии

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zanoza
2021-02-12 13:31:40
А абсурд превращается вполне себе реальную картину, однако. Зарастают с/х поля , ведь угроблено же сельское хозяйство.
David
2021-02-12 12:12:39
Ща кирка бельма продерет , стакан хлопнет и всем популярно объяснит- шо,где и как.
бюджет
2021-02-12 12:11:38
И ЧТО самое интересное: процентов 85 населения НАВСЕГДА останется здесь жить. НО! Энтим 85% не понять , ЧТО отходы производства, т.е . ОТ ФОРЕЛЕЙ, от ЦБК , от всего срача, скажутся на их детях.....
User
2021-02-12 12:01:10
за всё чиновники берутся
всё превращается в абсурд
а если за абсурд берутся
то просто тратят меньше сил
Вася
2021-02-12 11:56:50
А кому нефть продавать будете? Пенсионерам?
VladPTZ
2021-02-12 11:56:37
Ага , можно подумать лес спрашивает у чиновников расти ему на сельхоз угодьях или еще где, лес сам растет там где все давно брошено.
Перец
2021-02-12 11:47:42
"Страна не пуганых идиотов" , фраза из фильма "Гений".....
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