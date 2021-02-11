Чиновники превращают в абсурд выращивание леса на заброшенных сельхозугодьях

Минприроды РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления, которое легализовало культивирование лесных насаждений на сельхозземлях.

В последние десятилетия в нашей стране появилось около 50-80 миллионов гектаров заброшенных сельхозугодий. Они постепенно зарастали лесом, и государство не планировало возвращать их в хозяйственный оборот. В сентябре прошлого года правительство России пошло на, пожалуй, самый разумный в такой ситуации шаг, разрешив выращивать на заброшенных сельхозземлях лес. Это правительственное постановление не было отяжелено бюрократическими условностями и позволяло снять вопрос о приватизации государственного лесного фонда, вовлечь заросшие сельхозугодья в лесное хозяйство, сформировать новый рынок древесной продукции и появиться частным лесовладельцам, готовым для такого сложного и творческого дела, как выращивание леса.

Однако не прошло и полгода, как министерство природных ресурсов и экологии РФ выступило с инициативой по изменению правительственного постановления. Министерские чиновники словно опомнились и решили установить на пути к выращиванию леса на сельхозземлях бюрократические препоны.

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