Чиновники и бизнесмены оценили мастерство заключенных, работающих в колонии на севере Карелии

Представители власти и бизнеса познакомились с производственным потенциалом исправительных учреждения Сегежского района, сообщили в УФСИН Карелии.

Встреча представителей органов муниципальной власти, госучреждений, силовых министерств и ведомств, а также бизнес–сообщества с руководством ИК-1 прошла на базе колонии в поселке Надвоицы.

В рамках мероприятия гостям были продемонстрированы мощности ИК в деревообрабатывающей и швейной отраслях, а также представлены образцы выпускаемой продукции учреждениями района: спецодежда (летняя, зимняя, сигнальные жилеты); одноразовые СИЗы (бахилы, шапочки, халаты, комбинезоны); постельные принадлежности; мебель из массива и ЛДСП (офисного, бытового и детского назначения); пиломатериалы и срубы.

Гости получили уникальную возможность увидеть не только цеха, оборудование и готовую продукцию, но и оценить профессионализм и мастерство работы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

По итогам мероприятия был проведен круглый стол по вопросам взаимодействия организаций любой организационно-правовой формы района с учреждениями УИС Карелии. Наиболее обсуждаемыми стали вопросы размещения заказов в исправительных учреждениях организациями для федеральных, региональных, муниципальных и коммерческих нужд.

Как отметили в УФСИН Карелии, привлечение новых заказчиков, освоение новых видов продукции и новых направлений производств является фундаментом для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду и как следствие позволяет возмещать из их заработной платы нанесенный ими ущерб.

Ранее заключенным тюремной больницы в Карелии рассказали, как найти работу на свободе.