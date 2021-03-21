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Заключенным тюремной больницы в Карелии рассказали, как найти работу на свободе

Новости. Общество
18:20, 22 Марта 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Представители агентства занятости населения Медвежьегорского района провели "школу подготовки осужденных к освобождению" в РБ-2, сообщили в УФСИН Карелии.

Одной из форм подготовки осужденного к жизни на свободе является созданная в каждом учреждении "Школа по подготовке осужденных к освобождению". Деятельность школ является одним из наиболее эффективных звеньев социальной адаптации и реабилитации осужденных.

Так, 18 марта специалисты агентства занятости населения Медвежьегорского района разъяснили осужденным порядок обращения после освобождения для поиска работы, а также довели информацию по действующим программам в рамках помощи гражданам в поисках работы.

Осужденные давно успели привыкнуть к подобным визитам социальных работников. Некоторые, приходя на встречи со специалистами, приносят подготовленные вопросы и планируют свои дальнейшие действия. Это означает, что проводимая работа необходима и граждане, отбывающие наказание, задумываются о будущем, прилагая усилия к тому, чтобы вновь стать достойными и законопослушными членами общества.

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