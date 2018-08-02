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Новости. Политика
10:27, 02 Августа 2018

Чиновники из карельской глубинки собирались потратить 1,6 млн из бюджета на внедорожник

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Активисты ОНФ в Карелии добились отмены сомнительной закупки автомобиля, которую планировали произвести чиновники в одном из поселений республики.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" в Республике Карелия выявили на сайте госзакупок заявку администрации Кааламского сельского поселения Сортавальского района на приобретение для своих нужд автомобиля Mitsubishi Outlander или эквивалента стоимостью 1 млн 650 тыс. руб.

Стоимость служебного автомобиля экспертами ОНФ была признана завышенной, закупка занесена в категорию сомнительных. После обращения активистов Народного фронта управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону приняло решение аннулировать аукцион на данную закупку. ФАС признал жалобу активистов ОНФ обоснованной. 

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-02 11:03:44
Это говорит о низкой квалификации чинуш из глубинки. Обосновать надо было грамотно, тогда и за два мильона могли бы внедорожник купить. Бездари
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