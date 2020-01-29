Чиновники мэрии Петрозаводска сдают макулатуру ради искусства

Администрация Петрозаводска присоединилась к проекту "Киноуроки в школах России", сообщается на сайте городской мэрии.

В поддержку создания фильма от Карелии специалисты управления благоустройства и экологии уже сдали тонну макулатуры на переработку. В дальнейшем средства, вырученные от ежемесячного сбора, также будут направляться на эти цели.

Ближайшая подобная акция в стенах администрации состоится завтра. Сотрудники муниципалитета регулярно сдают вторсырьё, благодаря организуемым управлением благоустройства и экологии сборам.

Проект "Киноуроки" является всероссийским. Организации сдают в переработку макулатуру, а вырученные от этого средства направляются на создание профессиональных короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения для детей.

За время существования проекта отсняли 27 киноуроков, 18 из них можно увидеть на сайте "Российской электронной школы".

Всего планируется 99 работ, посвящённых разным человеческим качествам. В проекте приняли участие более полутора тысяч школ из 13 субъектов страны. Сейчас к нему присоединилась и Карелия.

Для этого до 1 апреля 2020 года необходимо собрать 250 тонн макулатуры. В рамках благотворительной акции "Киноэкология" к проекту подключились школы республики.

Все участники станут сопродюсерами картины и будут отмечены в финальных титрах.