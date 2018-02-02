Чиновники мэрии вместе с полицейскими демонтировали незаконную рекламу в Петрозаводске

Незаконные рекламные конструкции убрали с центра города, Древлянки, Кукковки и Перевалки.

В Петрозаводске накануне прошел очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщается на официальном сайте мэрии.

Специалисты администрации при поддержке полиции демонтировали незаконные рекламные конструкции, установленные в центре города – на проспекте Ленина, улице Дзержинского; на Древлянке – на Лесном проспекте, улице Попова, Березовой аллее и в районе Скандинавского проезда; а также на улице Лыжной и Чапаева.

Администрация Петрозаводска напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что на основании пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

В мэрии предлагают собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке убрать несанкционированную рекламу, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами городской администрации, а расходы взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, будут продолжены, пообещали в мэрии.