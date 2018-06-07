Чиновники недовольны зарплатой, показало исследование

Для привлечения эффективных сотрудников в министерства и ведомства зарплаты в них должны вырасти на 25%-60%, считают чиновники.

Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

Для того, чтобы госслужба стала привлекательной для высококвалифицированных кандидатов на работу в федеральные ведомства, размер оплаты труда должен вырасти на 75%. Региональные же чиновники посчитали, что их зарплаты занижены на 25 — 30%.

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