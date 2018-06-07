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Новости. Общество
09:31, 07 Июня 2018

Чиновники недовольны зарплатой, показало исследование

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Для привлечения эффективных сотрудников в министерства и ведомства зарплаты в них должны вырасти на 25%-60%, считают чиновники.

Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

Для того, чтобы госслужба стала привлекательной для высококвалифицированных кандидатов на работу в федеральные ведомства, размер оплаты труда должен вырасти на 75%. Региональные же чиновники посчитали, что их зарплаты занижены на 25 — 30%.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-06-07 10:04:21
А что чиновники производят, чтобы им столько платить? По-моему, если их сократить на 50%, а оставшимся поднять зарплату за счет высвободившегося ФОТ, эффективность никак не пострадает.
однозначно
2018-06-07 09:42:49
Согласен. Ежели чиновник сыт - то и патриотам жить легче.
Кирюха непутёвый
2018-06-07 09:38:14
Эффективные сотрудники это дети , жены , родственники состоявшихся высоких чиновников .
Гость
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