Чиновники Петрозаводска передали свой служебный транспорт поликлинике №4

Служебный транспорт администрации Петрозаводска направлен в помощь медицинским организациям, сообщили в мэрии города.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом и увеличением нагрузки на учреждения здравоохранения, администрация Петрозаводска приняла решение о выделении в помощь медикам служебного транспорта. Муниципальные автомобили с прошлой недели работают при городской поликлинике № 4.

Ранее такая поддержка была оказана волонтерским организациям. Весной, в период первой волны распространения коронавирусной инфекции, служебный транспорт мэрии помогал добровольцам в Петрозаводске доставлять продукты и лекарства инвалидам и пожилым гражданам.

Напомним, служебные автомобили из автопарка правительства Карелии со 2 ноября ткже задействованы для помощи медорганизациям.