Чиновники посоветовали властям района Карелии пустить снесенные аварийные дома на дрова

В Кемском районе правительственная комиссия осмотрела места снесенных аварийных домов и обнаружила на некоторых территориях захламления, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В Карелии активно идет реализация Региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках которой кроме строительства новых жилых зданий сносятся аварийные дома. Всего на территории региона за предыдущие этапы действия программы снесено 709 строений.

Например, на территории Кемского района в 2019 и 2020 годах было расселено 125 аварийных многоквартирных домов. По состоянию на 1 августа снесено 111 аварийных домов. Снос осуществлялся администрацией района с привлечением средств бюджета республики. Сейчас осталось снести 14 аварийных домов. В соответствии с Законом о бюджете Карелии в 2021 году району предусмотрено 7,5 млн рублей на их снос.

Вместе с тем правительством Карелии инициированы комиссионные обследования территорий, где стояли дома, на предмет соблюдения градостроительного и экологического законодательства.

Летом этого года были осмотрены места сносов домов в Кеми на улицах Гидростроителей, Беломорской, Заречной, Свердлова и других, Рабочеостровске на улицах Комсомольской, Железнодорожной, Лесной и Пионерской. В большинстве случаев строительный мусор убран, однако есть и замечания – остатки древесных и строительных отходов, в единичных случаях – оставлен фундамент.

Администрации Кемского района по итогам обследования предписано привести территории в надлежащее состояние, рассмотреть возможность использования отходов в качестве строительного материала или для отопления домов, не допускать вторичного захламления территорий иными отходами.