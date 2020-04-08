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Парфенчиков и первые лица правительства Карелии пожертвовали часть своих зарплат на борьбу с коронавирусом

Новости. Политика
06:50, 09 Апреля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Деньги в пользу благотворительного фонда перевел Артур Парфенчиков, также заявления об удержании части зарплаты уже написали заместитель главы Карелии Владимир Любарский и вице-премьер Дмитрий Родионов.

Во вторник 7 апреля фонд Арины Тубис запустил благотворительную программа по сбору средств, которые будут в дальнейшем направлены на оказание помощи людям, столкнувшимся с тяжелыми последствиями в связи с коронавирусной инфекцией, и на обеспечение безопасной работы медперсонала.

Организаторы благодарят всех, кто уже откликнулся на призыв.

"В первый же день были внесены существенные пожертвования в размере 300,3 рублей, - отмечается в паблике фонда. - Приятно, что акцию поддержал и глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков, он лично от себя сделал вклад в благотворительную программу "Вместе против короновируса".

Как сообщается в правительственном телеграм-канале, Артур Парфенчиков перечислил на благотворительность 300 тысяч рублей, также заявления об удержании из зарплаты в пользу благотворительного фонда уже написали его заместитель по внутренней политике Владимир Любарский и вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов.

Напомним, что в трудный период пандемии коронавируса первым направил часть своей зарплаты на помощь нуждающимся глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов.

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