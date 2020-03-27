Глава администрации района Карелии в трудный период пандемии коронавируса направил часть своей зарплаты на помощь нуждающимся

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов направил часть своей зарплаты на закупку продуктов и лекарств для нуждающихся.

На своей официальной странице в соцсети Олег Болгов сделал заявление о том, что он принял решение направить часть своей зарплаты на помощь пожилым людям, инвалидам, одиноким мама и малоимущим гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

"Уважаемые жители Лахденпохского района! – написал Олег Болгов. - В Карелии как минимум до 15 апреля введен режим самоизоляции. Он тяжело ударил по всем нам без исключения. Особенно в сложной ситуации оказались люди старшего поколения, инвалиды, одинокие мамы с маленькими детьми, малоимущие. Подчас у них нет ни сил, ни возможностей, чтобы преодолеть эти сложные времена самостоятельно. Я как Глава администрации района считаю своим долгом оказать таким людям посильную помощь. Уверен, вместе с командой неравнодушных жителей, мы сможем организовать выезды не только в городе, но и в каждый населенный пункт нашего района с целью оказания помощи нуждающимся в продуктах и медикаментах. Я принял решение направить часть своей зарплаты на закупку продуктов и лекарственных средств для указанной категории граждан".

По словам Болгова, уже сейчас свое желание присоединиться к данной акции выразили многие люди, которые готовы стать волонтерами и оказать посильную помощь в данной акции.

Сейчас формируется команда добровольцев, которые займутся во главе с главой администрации Лахденпохского района реализацией намеченного плана. Стать волонтером может каждый!

"Мы уточним списки тех, кому необходима помощь. Для этого, каждый, кто оказался в настоящее время в непростой ситуации, может направить обращение на мой адрес личным сообщением. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эти трудности! #мывместе", - сказал Олег Болгов.