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Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости

Новости. Общество
16:17, 15 Июля 2020
фото: pixabay.com / besnopile
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Предельный возраст молодежи в России может быть увеличен с 30 до 35 лет: такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике страны.

Об этом в среду, 15 июля, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Документ, а также ряд ему сопутствующих понятий, по его словам, разработаны рабочей группой сенаторов и депутатов в рамках развития обновленной редакции Конституции страны. Сенатор отметил, что законами на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья и молодежная политика.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-15 17:22:10
Статус старика приобретали мужчины 35-40 лет. Это в 19 веке. Мужа Анны Карениной автор называет его стариком, тогда как в описанных событиях ему было 46-48 лет.
Неравнодушный
2020-07-15 17:18:04
Жизнь уже сама продлила.
zanoza
2020-07-15 17:16:01
Ну и славно,значит будем брать ипотеки, как молодые семьи, до 35 лет.
новый
2020-07-15 17:13:56
Либерастня настолько тупая, что не понимает, что повышение возраста молодости означает продление программ для молодых семей в жилищном вопросе и не только. Впрочем, либерастам лишь бы алкаша довлатова в интернетиках вслух читать. На работу не заточены.
Leopol'd
2020-07-15 17:09:19
Ждём решения о соответствующем прибавке возраста старости. И как результат - новое повышение пенсионного возраста. :-)
Ангелина
2020-07-15 16:55:48
Инфантилизация
Generalus87
2020-07-15 16:45:20
Нужно сделать чтобы возраст молодежи сменялся пенсионным возрастом
карел
2020-07-15 16:41:13
чем старее правители , тем моложе все , детство в стране не за горами .
Гость
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