Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости

Предельный возраст молодежи в России может быть увеличен с 30 до 35 лет: такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике страны.

Об этом в среду, 15 июля, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Документ, а также ряд ему сопутствующих понятий, по его словам, разработаны рабочей группой сенаторов и депутатов в рамках развития обновленной редакции Конституции страны. Сенатор отметил, что законами на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья и молодежная политика.

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