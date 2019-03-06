Чиновники в Карелии проверили, куда фермеры потратили полученные гранты

Специалисты министерства сельского хозяйства Карелии побывали в двух фермерских хозяйствах, получивших бюджетные гранты в 2018 году, и посмотрели, на что потрачены деньги.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, представители ведомства осмотрели фермерские хозяйства Евгения Кялина в Пряжинском районе и Ирины Фигуровой в Питкярантском районе.

Евгений Кялин получил грант на строительство фермы по содержанию 50 голов молочного стада. Гостям из министерства он продемонстрировал первые результаты работы – проведена заливка фундаментов под колонны будущей фермы, смонтирована треть металлического каркаса, закуплено оборудование по переработке молочной продукции.

Что продемонстрировала Ирина Фигурова, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".