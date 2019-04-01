Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном, это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами пресловутой "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

Так, в поселке Лоухи жители дома № 12 в переулке Новый рассказали, что их дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году, однако, в программу расселения так и не вошел.

"Наши дома – это бараки-времянки, которые были рассчитаны на 5 лет, их привезли в Лоухи из Мурманской области и собирали на месте для рабочих, которые строили дорогу Ленинград – Мурманск. После того, как дорожные рабочие уехали, в бараки заселили обычных людей, и так они в них и живут по сей день, - рассказали жители. – Если не переселят в ближайшее время, барак рухнет. Такое чувство, что чиновники ждут, пока мы вымрем или загнемся под обломками. Стены зимой у нас промерзают насквозь, люди спят в одежде. Летом все заливает дождем. Нам даже не могут сделать нормальный туалет и выгребную яму, хотя отчитываются, что сделали. А платежи – запредельные, особенно, за свет. Почти вся пенсия уходит на коммунальные платежи".

О том, как люди пытаются выжить без школ, больниц и магазинов, читайте здесь.