Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:57, 01 Апреля 2019

"Чиновники ждут, пока мы вымрем или загнемся под обломками?"

Загрузка...

Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном, это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами пресловутой "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

Так, в поселке Лоухи жители дома № 12 в переулке Новый рассказали, что их дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году, однако, в программу расселения так и не вошел.

"Наши дома – это бараки-времянки, которые были рассчитаны на 5 лет, их привезли в Лоухи из Мурманской области и собирали на месте для рабочих, которые строили дорогу Ленинград – Мурманск. После того, как дорожные рабочие уехали, в бараки заселили обычных людей, и так они в них и живут по сей день, - рассказали жители. – Если не переселят в ближайшее время, барак рухнет. Такое чувство, что чиновники ждут, пока мы вымрем или загнемся под обломками. Стены зимой у нас промерзают насквозь, люди спят в одежде. Летом все заливает дождем. Нам даже не могут сделать нормальный туалет и выгребную яму, хотя отчитываются, что сделали. А платежи – запредельные, особенно, за свет. Почти вся пенсия уходит на коммунальные платежи".

О том, как люди пытаются выжить без школ, больниц и магазинов, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-01 11:33:20
Карелия граничит с Финляндией и какой контраст уровня жизни людей! Находимся в одни и тех же климатических условиях а насколько хуже мы живём. Уже мало кто замечает несоответствие и абсурдность ситуации, в которой оказалась Россия: нищее население в самой богатой природными ресурсами стране с самыми образованными людьми. Как такое может быть?! Да просто у нас борьбу с коррупцией ведут опытные коррупционеры! :) А ведь непримиримая борьба с коррупцией является краеугольным камнем, фундаментом построения экономики. Без уничтожения коррупция все остальные действия теряют смысл, превращаются в имитацию бурной деятельности, для поддержания которой безмерно раздуваются штаты управленцев, беспрерывно сочиняющих новые программы , пишутся рапорты о выполнении и перевыполнении указов, распоряжений, госпрограмм и прочего и прочего. Но жизнь большинства людей не становится лучше!


Dima
2019-04-01 10:19:03
Что значит "сами виноваты"? Им что надо было революции каждый день устраивать? Люди честно трудились как могли на благо так называемой Родины.
Zim
2019-04-01 10:46:36
Dima,
Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа" - эти строки были написаны Некрасовым в середине XIX века.
ни фига себе
2019-04-01 10:06:29
...пока народ " спит ", загибается и вымирает , чинушки "жируют" ....сами и виноваты , заслужили это .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Аналитика

Сегодня 09:27
Политкухня
"Мы поставлены на грань выживания"
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Клиника у храма 1
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2019 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 6
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»