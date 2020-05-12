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Чиновников хотят штрафовать за оскорбление граждан

Новости. Общество
20:40, 12 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (оба "Единая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан, пишет ТАСС.

"Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года", – говорится в тексте инициативы.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

Кроме того, законопроектом увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом.

Помимо этого, документом вносятся изменения в само определение "оскорбление". Сейчас под ним понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Предлагается дополнить эту формулировку словами "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность".

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав при этом ряд замечаний. Во-первых, в правительстве не поддержали изменение общего определения "оскорбления", посчитав дополнение определения оскорбления словами "иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность" неопределенным и избыточным. Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ, согласно которым "устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции РФ, в том числе вытекающих из принципа равенства".

Как неоднократно отмечал сам Хинштейн, документ разработан во исполнение поручения президента РФ. По итогам заседания Совета по правам человека в январе глава государства поручил в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-12 21:43:11
Опять заигрывают с электоратом. А за оскорбление и унижение власти в соцсетях и в "Столице" никто ответственности не несёт.
У вас даже программ нет, которые сканировали бы тексты на предмет экстремизма и оскорбления. В автоматическом режиме и с помощью ботов. Всё как всегда. Как 22 июня 1941 года. Ничего, скоро вирус заставит работать , а не жить вольготно на нефтяной и газовой игле.
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