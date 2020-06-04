Чиновнику в Карелии отпуск может стоить 6 лет лишения свободы

Начальник Кемского муниципального финансового управления обвиняется в мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2018 году начальник Кемского муниципального финансового управления съездил на служебном автомобиле в отпуск за пределы Карелии. После возвращения, чтобы получить компенсацию за проезд, он составил авансовый отчет, приложив к нему документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о том, что поездку в отпуск он совершил на своем личном автомобиле, и на их основании получил компенсацию.

В результате чиновник совершил хищение денежных средств Кемского района на сумму более 19,8 тысячи рублей, которые добровольно возместил в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.