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Чиновнику в Карелии отпуск может стоить 6 лет лишения свободы

Новости. Криминал
06:50, 05 Июня 2020
фото: pixabay
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Начальник Кемского муниципального финансового управления обвиняется в мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2018 году начальник Кемского муниципального финансового управления съездил на служебном автомобиле в отпуск за пределы Карелии. После возвращения, чтобы получить компенсацию за проезд, он составил авансовый отчет, приложив к нему документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о том, что поездку в отпуск он совершил на своем личном автомобиле, и на их основании получил компенсацию.

В результате чиновник совершил хищение денежных средств Кемского района на сумму более 19,8 тысячи рублей, которые добровольно возместил в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-06-05 10:27:36
Во-первых -"Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем." А.П.Чехов.
Во-вторых, один раз уже создали. Напомню, барские усадьбы народ стал массово жечь начиная года так с 1914г. Вот с этим самым народом, который отказывался воевать в 1 Мировую за пресловутую Отчизну, через 30 лет победил в самой страшной войне защищая СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ отечество. Задумайся, почему. Хотя вряд ли поймешь.
И да, читай уже В.И.Ленина, там все ответы. А то начинаешь превращаться в Zimа.))))))))
кир
2020-06-05 10:38:42
Ткачев, слишком высокомерный. Неинтересно.
Ткачев
2020-06-05 10:51:00
кир, Хе-хе-хе... Терпи, гимназистка. Так доходчиво, как ты про кнут, я не умею.
кир
2020-06-05 10:05:32
Ткачев, когда идет массовый обман и неповиновение закону, какое общество вы (ваши) намерены создать с этими людьми? Это блеф. :)
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