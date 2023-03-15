Чиновница в поселке Карелии подделала документы на получение квартиры для знакомой

Преступление специалиста администрации Летнереченского поселения выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Беломорского района, сообщили в МВД Карелии.

Чиновница администрации поселка Летнереченский, будучи должностным лицом, злоупотребила полномочиям в интересах своей знакомой. Она внесла в ее паспорт сведения о постановке на регистрационный учёт в аварийном жилищном фонде. В результате махинаций с документами знакомая служащей поселковой администрации получила право на расселение и приобретение жилого помещения.

По завершении расследования дело было передано в суд, который признал специалиста Летнереченской администрации виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.