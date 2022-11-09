Численность безработных в Карелии с начала года сократилась на 25%

Количество безработных в Карелии с начала года сократилось на 1,4 тыс. человек или на 25%, сообщили в Управлении труда и занятости республики.

В начале года на учете стояло 5557 безработных, а в ноябре — 4175 человек.

Общая численность занятых увеличилась на 9100 человек. Это превышает «доковидные» показатели 2019 года.

В Управлении труда и занятости объясняют снижение безработицы «эффективностью инструментов поддержки экономики и рынка труда региона», говорится в сообщении ведомства.