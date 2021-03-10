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Численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий

Новости. Общество
15:48, 11 Марта 2021
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
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Количество зарегистрированных безработных в Карелии по состоянию на 10 марта составило 10868 человек или 3,6% от экономически активного населения республики.

Работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 5199 вакансий.

Это следует из данных еженедельного мониторинга, проводимого Управлением труда и занятости Карелии.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Калевальском районе – 6,41%.

Какой уровень безработицы в других районах республики и Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-11 16:14:00
Ну так негде же работать! Кроме бюджета, сферы услуг и торговых сетей ничего нет! Придумали какую-то самозанятость, а на что и как её создавать не продумано! Пока в России не возродится тяжёлая и лёгкая промышленность, хотя бы до уровня СССР, ничего не изменится в экономике и социальной сфере.
театральный критик
2021-03-11 16:13:44
агрекалчнутые все равно работать не будут. Не хотят и не умеют. Попрошайничество называют донейшеном.
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