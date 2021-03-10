Численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий

Количество зарегистрированных безработных в Карелии по состоянию на 10 марта составило 10868 человек или 3,6% от экономически активного населения республики.
Работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 5199 вакансий.
Это следует из данных еженедельного мониторинга, проводимого Управлением труда и занятости Карелии.
Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Калевальском районе – 6,41%.
Какой уровень безработицы в других районах республики и Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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