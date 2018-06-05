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Новости. Общество
10:57, 05 Июня 2018

Петрозаводск заполонили порядка 30 тысяч крыс, заявляют ученые

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Администрация города будет бороться с грызунами в соответствии с рекомендациями ученых.

Ученые Петрозаводского государственного университета выработали рекомендации по сокращению популяции крыс в городе. Отчет по научной работе "Основа для Регламента по контролю за численностью крыс в г. Петрозаводске" представил в администрации города сотрудник кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Корасов.

Научная работа выполнена лабораторией функциональной зоологии и основана на результатах статистического анализа: в зимний период ученые фиксировали следовую активность крыс на 51 из 512 контейнерных площадок в разных районах Петрозаводска. Была разработана база данных учета крыс, которая позволяет предположить, что на всех контейнерных площадках города обитают примерно 10 тысяч особей. Если учитывать другие места обитания, численность популяции на территории города может доходить до 30 тысяч.

- Во всем мире на одного человека приходится две крысы, в Петрозаводске и Санкт-Петербурге данный показатель составляет 0,1. С этой точки зрения Петрозаводск находится в более благоприятной ситуации из-за очень суровых условий жизни: увеличению количества крыс препятствуют заморозки, резкие смены температур и небольшое количество пищи, - отметил Андрей Корасов.

Для дальнейшего сокращения популяции ученые рекомендуют специалистам не менее двух раз в год осуществлять мониторинг их численности, организовывать дератизационные мероприятия летом, в период размножения, чтобы подрывать репродуктивный потенциал крыс, проводить выборочную дератизацию на участках с наибольшим количеством особей, защитить контейнерные площадки бетонными или гравийными подушками и регулярно очищать их от мусора, устанавливать изолированные мусорные баки, а также использовать такой эффективный метод истребления, как накопительные ловушки.

- График проведения дератизационных мероприятий на территории города будет откорректирован, - сказала заместитель главы администрации Петрозаводска - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова. - В полномочия администрации города не входит обустройство контейнерных площадок, но мы подготовим и направим в адрес министерства строительства Республики Карелия соответствующее обращение с предложением рассмотреть возможность подготовки защитного основания для мусорных площадок и установки заглубленных контейнеров.

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Комментарии

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crocodile66
2018-06-05 12:39:54
А был ли смысл весной проводить дератизацию , чтобы , начиная с мая , устраивать своими руками рассадники в местах невывезенного крупногабаритного мусора ?
Juniper59
2018-06-05 11:14:35

"Мизинкова":

В полномочия администрации города не входит обустройство контейнерных площадок

А хоть что-то в полномочия этой самой администрации входит, кроме собственно администрирования - то бишь генерации и обращения бестолковых бумаг?
У семи нянек дитя без глаза. Если бетонирует площадку, предположим, УК, мусор вывозит Спецтранс, асфальтом вокруг заведует ТехРент, крысами занято какое-нибудь Минприроды и так далее - так, может, освободить половину здания на Ленина, 2 для людей с более полезными функциями? А то от этих никакой, извините, следовой активности.
sherhan2
2018-06-05 12:21:20
Juniper59, я об этом давно говорю.А деньги,вырученные от роспуска этих бездельников можно направить на восстановление общественного транспорта,так бездарно профуканого "крепкими хозяйственниками".
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