Петрозаводск заполонили порядка 30 тысяч крыс, заявляют ученые

Администрация города будет бороться с грызунами в соответствии с рекомендациями ученых.

Ученые Петрозаводского государственного университета выработали рекомендации по сокращению популяции крыс в городе. Отчет по научной работе "Основа для Регламента по контролю за численностью крыс в г. Петрозаводске" представил в администрации города сотрудник кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Корасов.

Научная работа выполнена лабораторией функциональной зоологии и основана на результатах статистического анализа: в зимний период ученые фиксировали следовую активность крыс на 51 из 512 контейнерных площадок в разных районах Петрозаводска. Была разработана база данных учета крыс, которая позволяет предположить, что на всех контейнерных площадках города обитают примерно 10 тысяч особей. Если учитывать другие места обитания, численность популяции на территории города может доходить до 30 тысяч.

- Во всем мире на одного человека приходится две крысы, в Петрозаводске и Санкт-Петербурге данный показатель составляет 0,1. С этой точки зрения Петрозаводск находится в более благоприятной ситуации из-за очень суровых условий жизни: увеличению количества крыс препятствуют заморозки, резкие смены температур и небольшое количество пищи, - отметил Андрей Корасов.

Для дальнейшего сокращения популяции ученые рекомендуют специалистам не менее двух раз в год осуществлять мониторинг их численности, организовывать дератизационные мероприятия летом, в период размножения, чтобы подрывать репродуктивный потенциал крыс, проводить выборочную дератизацию на участках с наибольшим количеством особей, защитить контейнерные площадки бетонными или гравийными подушками и регулярно очищать их от мусора, устанавливать изолированные мусорные баки, а также использовать такой эффективный метод истребления, как накопительные ловушки.

- График проведения дератизационных мероприятий на территории города будет откорректирован, - сказала заместитель главы администрации Петрозаводска - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова. - В полномочия администрации города не входит обустройство контейнерных площадок, но мы подготовим и направим в адрес министерства строительства Республики Карелия соответствующее обращение с предложением рассмотреть возможность подготовки защитного основания для мусорных площадок и установки заглубленных контейнеров.