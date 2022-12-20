Численность населения Карелии по переписи оказалась намного меньше, чем думали

Карелиястат опубликовал окончательные итоги Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2020 году.

Согласно этим данным, численность учтенных жителей Карелии постоянно проживающих в республике составила 533 121 человек.

Это намного меньше цифры, которая фигурирует в различных официальных документах. Ранее Управление труда и занятости со ссылкой на данные Карелиястата сообщило, что по состоянию на 1 января 2022 года численность населения республики составляла 603,1 тыс. человек. А по данным Карелиястата на 1 сентября в республике проживало 599,7 тыс. человек.

Ранее в Росстате сообщили, что такие расхождения выявлены во многих регионах и объясняются методикой учета. В более поздних данных учитывается прирост населения или его отток в результате миграции или естественной убыли. К данным переписи прибавляют рожденных и прибывших и вычитают умерших и уехавших за пределы региона.