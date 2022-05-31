Численность населения Карелии за 5 лет снизилась почти на 20 тысяч человек

Только за прошлый год республика недосчиталась более 7 тысяч человек.

Население Карелии на начало 2022 года составило 603,1 тысячу человек. Такие данные приводятся в сборнике «Республика Карелия в цифрах», который составил Карелиястат.

Согласно приведенным данным за последние пять лет, в 2017 году численность населения республики составляла 622,5 тысяч человек. Таким образом, за последние 5 лет численность населения республики снизилась на 19,2 тысячи человек.

Особенно заметно снижение численности населения в Карелии стало в 2021 году. За минувший год население республики стало меньше на 7361 человека.

Ранее Карелия была названа вторым регионом в России, где люди чаще всего сходят с ума.