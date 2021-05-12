Число безработных в Карелии в 1,6 раза превысило количество вакансий

Количество зарегистрированных в службах занятости безработных в Карелии по состоянию на 12 мая составило 3,1% от общей численности экономически активного населения республики.

Это следует из проводимого Управлением труда и занятости Карелии еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда.

Самый высокий уровень официальной безработицы в Беломорском районе — 5,04%, а самый низкий в Костомукше — 0,7%. В Петрозаводске показатель безработицы составляет 3,23%.

Количество стоящих на учете безработных по данным за 12 мая составило 9472 человек - это в 1,6 раза больше количества вакансий, сведения о которых имеются в службах занятости. Работодатели заявили о наличии 5828 свободных рабочих мест.

На какие вакансии требуется больше всего специалистов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».