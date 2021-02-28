Число больных, госпитализированных с пневмонией в Карелии, превысило отметку в 5 тысяч человек

За 11 месяцев в Карелии с пневмонией был госпитализирован 5081 больной, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5081 пациент, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.