Число больных коронавирусом в Карелии за неделю сократилось в два раза

Глава Минздрава Карелии рассказал о ситуации с заболеваемостью ковидом в республике.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков привел данные по заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю. Судя по статистике, заболеваемость в республике резко пошла на спад.

«Как мы и прогнозировали, число инфицированных ковидом в Карелии уменьшается: за неделю почти в два раза. Сегодня зарегистрированы 252 инфицированных, 384 выздоровевших. Умерших нет. Наибольшее число заболевших регистрируется в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском и Пряжинском районах», — рассказал глава Минздрава Карелии.

При этом число больных, находящихся в стационаре, также заметно сократилось — до 219 человек. На амбулаторном лечении находилось более трети лиц старше 60-летнего возраста.

«Прошу вас не откладывать вакцинирование от ковида. Сделать прививку можно в поликлинике и в мобильных пунктах вакцинации. Одновременно рекомендую сделать прививку от гриппа. Напомню, что сейчас доступен и назальный способ введения вакцины. И, конечно, носите маску в местах с большим скоплением людей, при первых симптомах ОРВИ обращайтесь к врачу», — напомнил Михаил Охлопков о мерах профилактики и защиты от болезни.