Число больных пневмонией превысило в Карелии четыре тысячи человек

В Карелии за время пандемии внебольничной пневмонией заразились 4079 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 35 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4079 пациентов, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.